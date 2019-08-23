減咗80磅　9男女開騷何婉盈陸家俊爭認細

復出樂壇的何婉盈、陸家俊夥拍同年代的「九男女」歌手開騷，預告台前集體回憶一齊唱K，台後就食薯片開派對，因有人分擔孭飛，所以全無票房壓力。



早已退出樂壇的何婉盈、陸家俊、黃寶欣、黃翊及黎明詩因無綫節目《流行經典50年》的撮合，與多位同屬八、九十年代的歌手重聚，更自組「經典同學會」，9月他們將聯同莫鎮賢（Kan）、林利、胡渭康及文佩玲合共「九男女」攜手在伊館開騷。婉盈孖家俊、Kan受訪時坦言，今次機會實屬難得，Kan笑說：「依家樂壇有好多小仙女、小鮮肉，佢哋覺得我係大叔嚟！」熱愛唱歌的他近年從事演藝教育工作，並說：「我嗰代繼續唱唔係咁多個，佢哋回歸一齊唱係開心嘅。」



三人形容今次開騷感覺似敍舊開派對，當年樂壇競爭很大，不時傳出爭位、爭出場，問到他們九人今次可有「爭唱」？他們笑說：「可能我哋唔再係年輕搏殺，冇爭歌、排位，每人唱三首主打歌，又會男男女女唔同組合合唱。」他們率先爆當晚的快歌環節，舞台上會有巨型銀幕，就像跟觀眾一齊唱卡拉OK：「集體回憶，已經諗到個畫面帶動全場，喚醒我哋沉睡咗嘅骨膠原。」



莫鎮賢Keep住好狀態



九男女共同孭票房，是否壓力大減？三人大表認同：「梗係啦！所以我哋會買定雞翼、薯片喺後台開餐，已經諗定玩到癲。」婉盈表示現時心態不同，輕鬆得多，是抱着與老友見面的心態，又笑言歡迎廣告商招手，他們說：「雪糕、月餅，九星伴月嘛！」雖然九人之中，家俊年紀最輕，但他比婉盈早入行，婉盈笑說：「原來我係師妹，終於可以認細。」而家俊為復出努力減磅，已經成功減掉80磅：「不嬲都講減肥一啲都唔辛苦，係心態問題，如果心態調節得好，減得快又唔會反彈。」多年來都Keep得不俗的Kan表示，作為表演者，控制體重、體態是他們的天職和責任。



場地：太子酒店



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