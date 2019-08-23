廣告被飛！安宰賢遭網民套用具慧善金句揶揄

韓劇《來自星星的你》的32歲男星安宰賢與34歲女星具慧善近日鬧婚變，男方被爆對婚姻厭倦、變心，又醉酒與多位女性維持曖昧關係，之後再被爆曾向老婆說離婚原因是妻子「乳房不性感」，令外界嘩然，更令其好男人、好老公形象毀於一旦，受萬人圍插。



除了大批網民要求他退出拍攝中的新劇《有缺陷的人們》，及綜藝節目《新西遊記》新一季外，其代言化妝品牌昨日宣布將其廣告下架，指雙方合約未到期，但將刪除安宰賢相關的廣告及產品，亦不需要他作出賠償。



至於安宰賢代言的另一服飾品牌亦不堪群眾壓力，近日接獲大批網民揚言罷買產品，雖然早前各分店換上安宰賢拍攝的秋冬廣告，但昨日起各店鋪已將其廣告抽起，只餘下另一代言鄭雨盛的廣告，店員表示收到公司指示將安宰賢所有廣告下架。



而具慧善曾先後執導短篇電影、推出散文及開畫展，一直被讚有才華兼文筆好，就連她接二連三數臭安宰賢的字句亦成為網民熱話，大讚她太識得鬧人，當中包括具慧善談安宰賢時說過：「他好像只是非常短暫的愛過我一下。」、「就像當初你說服我結婚時一樣，這次也負責說服我離婚吧！」、「我是住在家中的幽靈，你曾經那樣愛過的女人，現在變成了喪屍。」而廣告商因為安宰賢不符合品牌塑造的愛情與幸福概念而out走他，有網民抵死地將具慧善的金句套用在安宰賢身上：「像當初說服具慧善結婚時一樣，這次也負責說服廣告商吧，廣告商也好像只是短暫的愛過你一下！」十分應景！



此外，安宰賢前晚首度在IG發長文反擊後，具慧善相隔一個小時後即發文還擊，至今有多達41萬個Like，就連韓片《韓流怪嚇》的女星裴斗娜亦有按讚支持具慧善。