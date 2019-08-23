Taylor上早晨節目谷新碟粉絲排通頂等入場

美國流行樂壇天后Taylor Swift新碟《Lover》今日正式推出，昨日早上她就在紐約中央公園為美國早晨節目《Good Morning America》演出，唱了三首歌包括兩首新歌《ME!》及《You Need to Calm Down》。一眾fans在場外通宵排隊等入場，Taylor前晚搵工作人員包括父親Scott Swift到場派Pizza給fans充飢。



在節目訪問中，Taylor自爆將於香港時間下周二早上舉行的MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）開場表演嘉賓。她說:「我唔知可唔可以講，我好興奮。依家講咗收唔番！」今次將是Taylor自2015年後再在VMA舞台演出，她共獲10獎提名包括年度MV與及年度歌曲等。



另方面，她的新《Lover》MV亦於昨晚曝光，整個MV在公仔屋發生，Taylor化身成公仔，與合作多年的舞蹈員Christian Owens飾演的男友合演悲歡離合，在MV中她大騷小提琴同結他技術。此外，有傳其另一首新歌《Cruel Summer》是講她與影星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）的2016年夏日戀情。















