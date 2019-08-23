桃色新聞後重生　馬賽自爆同老公連婚戒都冇

前港姐馬賽的演藝路，經歷高高低低，人生有兩個轉捩點，第一是08年參選港姐，第二是14年的桃色新聞。馬賽形容14年的事是最艱難的日子，當時跟自己說一定要堅強，絕不能跌低，知道身體一定不可以垮，於是哭着逼自己吃完一碗麵，那刻的情景，仍然歷歷在目。



希望回港拍戲



她說在那段低谷日子，要感謝的人很多，特別是許鞍華，她說有一日收到經理人來電，說電影公司想找她試鏡許鞍華的短片，拍檔是吳鎮宇，她記得自己不斷激動地問是否真的，掛了電話後仍然激動，喊了半小時，試鏡當日更有種死後重生的感覺。後來隻身去了北京，每日試鏡，跑龍套做背景也肯做，捱足兩年，回想以前初選港姐時，有車、有工人、有房屋及有人照顧的日子，在北京的生活簡直是差天共地。現時她終於擁有自己的工作室，也希望回港拍戲。



不重儀式和物質



提到圈外人丈夫，馬賽稱丈夫是一個普通人，兩人2015年認識，但之後失聯了兩年，至2017年馬賽祖母去世最難過時，這時與丈夫巧合地聯絡上，她說兩人都不注重儀式和物質，甚至連結婚戒指也沒有買過。兩人育有一女Camellia（暱稱豬寶和Ca妹），提到剛懷孕時她將重心放在家中，因一時間失去工作及社交而感到焦慮，自覺沒有價值，後慢慢才適應下來。



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