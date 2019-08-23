造假嫌疑累贊助中斷　X1團綜昨晚首播

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce X 101》（PDX101）上月19日播畢，勝出的11名練習生組成為期5年的男團X1，將於本月27日正式出道，但節目的賽果被質疑造假，警方與檢方正進行調查，最近警方更在製作組的手機中發現直接提及造假的錄音，牽涉《PDX101》及另一選秀節目《偶像學校》，但Mnet與Swing事務所仍堅持讓X1如期出道，引起部分粉絲不滿。



昨日有消息指，因為節目涉嫌造假，不少廣告代言及贊助都處於中斷的狀態，有品牌原本打算邀請X1代言，現時已經放棄並與其他偶像歌手簽約。而在節目播出後，不少觀眾向放送通訊審議委員會投訴製作組疑偽造賽果一事，委員會昨日召開會議，並決定要求製作組作出解釋。而由粉絲組成的「《PDX101》追查真相委員會」，代表將於今日到首爾地方警察廳網絡搜查隊以參考證人身份協助調查。



而X1首個團體綜藝節目《X1 Flash》昨晚在Mnet電視台首播，公開X1為出道做準備的過程，包括拍攝MV、錄音、練舞及準備出道演唱會的片段，一眾成員又逐一坐在電視機前，分享出道前的感受，不少成員都對出道感到既期待又擔心。



問到夢想成為歌手的契機時，宋亨俊就指是中三時開始想做歌手：「當時我跟媽媽說我想去舞蹈學校，但當時家境貧困，不過大姐聽到後就幫我說服父母，她跟爸媽說『亨俊終於有了想做的事，我們讓他做吧』，真的好多謝家姐。」而李垠尚就指母親初時反對他做歌手，但他最後自己用零用錢報讀音樂學校，並成功減了22磅，成功令母親答應。