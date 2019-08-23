紅磡360有驚喜！容祖兒吳浩康山頂位合唱

天后容祖兒假紅館舉行的《PRETTY CRAZY演唱會》昨晚舉行第17場演出，祖兒登上「紅磡360」高空吊車，第一首歌就揀了《他都不愛我》，料不到與她合唱這曲的吳浩康（Deep）竟然坐在山頂位睇騷，大會即畀咪阿Deep，而他也拿着咪大方唱了一段，獲得不少掌聲。



唱到演唱會安歌時段，祖兒同觀眾邊傾偈邊握手時，突然見到有一位女觀眾狂哭，祖兒即上前問：「咩事呀，你乜事呀你？」其他觀眾就大叫：「佢求婚呀！」祖兒搞笑問：「你騎劫我個場求婚，你上嚟啦一係，逼喺嗰度！」但個女歌迷就只係識得繼續爆喊，祖兒惟有做埋主持人：「你哋唔好咁過分喎.....係咪求婚？點解咁突然？畀我睇吓你隻戒指大唔大隻先，都OK喎！咦，英皇珠寶？你係咪臥底呀，哈哈哈......」然後祖兒同女歌迷講：「戴咗佢啦！ 錫啖先啦、打個車輪先，恭喜晒！」而女歌迷拿住花喊住同祖兒講：「花以為送畀你。」祖兒說：「係屬於你㗎啦，我心領啦，我送首《華麗邂逅》畀你啦，祝你哋永結同心，恭喜晒生多幾個！」而昨晚觀眾席見到曾華倩、黃又南，組合C AllStar的On仔、古巨基等來捧場。



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