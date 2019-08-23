大肚帶阿仔外遊孖住病　吳雨霏：辛苦但值得

藝人吳雨霏（Kary）育有一歲大的兒子Asher，現正懷有第二胎準備再做媽媽。趁着暑假，她帶同仔仔到外地旅行，並在社交網分享感受，她發文：「這趟旅程累嗎？是累到半死。又搭飛機又時差又冇覺好瞓，又擔心天氣冷和乾燥，小孩適應不了，最後我跟小孩都病倒了。」



她直言有一刻在想，到底這麼辛苦是為甚麼，但指一切都是值得的：「那2個星期看到Asher的成長，我就知道很值得。我們每天去公園吸吓新鮮空氣，他認識更多書本上平常得不到的，現在活生生在他面前 ，他突然間講很多字，他會跟陌生人打招呼，就是不同地域、不同信仰、不同文化、不同風俗的人們的真實生活，所有的親眼所見，親耳所聞，來自對方的動作，對方的眼神，對方的內心的交流都是無法在家裏可以體會到的，很感恩老公可以請假，讓我們可以一家去旅行，期待下一次。」見Kary腹大便便在機艙內照顧Asher，真係少啲魄力都唔得，網友大讚母愛真偉大。



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