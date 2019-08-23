轉做唱跳組合？小塵埃唔再係小清新

唱作組合小塵埃今日推出新歌《轉‧變》，今次更是首次加入舞蹈部分，小塵埃透露此曲於去年在斯德哥爾摩的writing camp中與新相識的音樂人合力創作，當時已覺得新歌有種耳目一新的感覺，更好似盛放新的自己一樣：「當攞呢首歌去做Production時，我哋同公司提出不如搵個排舞師去設計一啲舞步去配合首歌，一直去到第三次再講嘅時候，佢哋先驚覺我哋原來係認真嘅！件事都幾搞笑，哈哈！」



出道以來首次挑戰舞蹈的小塵埃，在MV中的確使盡渾身解數演繹，他們說：「除咗一早度好嘅舞步之外，喺MV中仲有唔少即興嘅演出，靈感來自我哋細個睇電視學到唔同人嘅舞步，諗起即興跳番，都幾搞笑！」對於今次的轉變，他們希望走出comfort zone，給自己一個新挑戰之餘，也讓觀眾看到多元化的小塵埃，他們說：「首歌同MV有新感覺，唔再係小清新、唔再文靜，係多元化，我哋踏出呢一步去挑戰自己唔擅長嘅事情，更想喺舞台及唔同媒介中，話畀大家聽小塵埃喺思想上及行動上都進化咗。」





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