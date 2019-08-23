Aka拍處女動作片　搵伍允龍學嘢

藝人伍允龍（Philip）與組合Super Girls成員趙慧珊（Aka），今日到電台接受訪問宣傳電影《潛行者》，Philip擔任該電影的武指、演員和監製等多職，他表示可慳回不少錢，並謂今次是他跟好兄弟安志杰和吳建豪三兄弟的夢想，大家有份策劃：「我哋十六、七年前合作第一部電影相識，當年安志杰第一次攞咗新人獎，吳建豪第一次做導演，我就第一次做副武指，我負責訓練佢哋兩個，所以日日見成為好兄弟，呢套電影係我哋嘅心願，入面放咗唔少意見，大家冇遺憾。」Aka身為戲中女主角，她稱見到三人的兄弟情大為感觸：「我都好戥佢開心，同埋好幸運可以參與其中。今次係我第一次拍動作電影，我有跟Philip學過功夫，我去為電影試鏡嘅時候，因為我飾演紋身師，所以我喺自己身上畫咗個紋身。」Philip大讚Aka準備充足：「我同幾個人一齊去揀演員，我發現有時試鏡唔中，並唔係啲戲唔好，而係個感覺要啱個角色。」

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