曾歷中年危機！曹永廉：講啲負面嘢要太太受

藝人曹永廉（阿廉）接受薛家燕的電台節目訪問，阿廉稱跟對方曾合作《流行經典50年》，他回顧入行廿多年的經歷覺得每個人都有不同崗位：「可能我做戲唔係最好，我係中間加插喺唔同演員之間令大家更和諧。」提到其新劇《她。她。她的少女時代》，阿廉指回響不錯，問到會否擔心角色不討好？他坦言：「接嘅時候怕，唔係怕畀觀眾鬧，而係怕有啲正面嘅嘢少咗，好在出來唔係咁大反應。第一次拍啲咁貼地嘅劇，有好多正面信息，好勵志。」



畀心機養大小朋友



該劇講中年危機，他自言事業上也經歷過：「當時43歲，啱啱生咗小朋友，事業唔係咁明朗，日日都好唔開心，岀嚟工作就要笑臉迎人，但我返到屋企就唔講嘢，講咗啲負面嘢就要太太受，會自己坐埋一邊飲酒，又會為小朋友嘅嘢而擔心。當時知道自己係有情緒病，有睇過一次醫生，要一千蚊一次，都唔平，所以就唔好搞，冇再睇。後來過咗年幾就有劇拍，有工作就忘記咗唔開心，有時都會搵朋友訴苦，年頭會擔心，到年尾發現咁就過咗，而且有啲錢剩，第二年又係咁過，慢慢就習慣咗。」問到感情上可有危機？他直言：「將來唔知，畀心機養大小朋友先，依家一個8歲，一個11歲，仲係可以控制到，讀到書就盡量畀佢哋讀，想畀最好佢哋。」



為田蕊妮護航



另外，對於有指新劇拍檔田蕊妮在社交網站的發文敏感，以致暫停該劇宣傳？阿廉表示：「我哋都有宣傳，每個人嘅立場我哋唔可以參與，但拍攝中佢係非常好嘅演員，嚟緊26號有劇嘅宣傳活動，佢都有份出席。（話TVB嘅官方微博冇為套劇宣傳？）最近我日以繼夜咁拍劇，好少睇。」



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