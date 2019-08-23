廖安麗逼焦媛除淨底裙　出力胸襲嗌手感好

舞台劇演員焦媛和廖安麗主演的舞台劇《色戒》今晚首場公演，下午二人身穿旗袍戲服「踩場」進行總綵排，席間率先上演焦媛早前透露的「女女」大膽戲份，見焦媛被廖安麗喝令除衫，對鏡除淨貼身性感透視金色底裙時，即被廖安麗出手大力胸襲，不停搓圓撳扁，又嘲諷其身材，超大尺度令人噴血！



受訪時問到廖安麗使出「擒拿手」可會尷尬？她大笑說：「點會尷尬？原來係我『色』佢！（焦媛係咪好有料？）你睇吓佢，佢為咗呢套戲做咗好多嘢囉！」被爆料的焦媛笑住為「加料」解畫：「條底裙比較透，係度身訂造，但做舞台劇每個人要袋兩枝咪，又要為咗身形靚，如果後面有兩個咪Pad咁咪好肉酸？所以我擺咗喺胸前，不過好痛！因為Annie姐（廖安麗）好投入，真係揸落去，佢愈用力愈痛！」廖安麗再爆料指就連綵排都有出力揸：「揸咗兩個月，唔揸好難投入，手感仲好啲添！我都係第一次揸女人胸。」問到焦媛胸部可有瘀傷？她抵死笑話：「嗰時綵排冇兩個咪Pad。」



焦媛表示這場戲份是導演新加，跟電影版本、原著不同，廖安麗更笑說當初排練時被導演覺得演得太似同性戀，後來拿捏得好才演得出兩女互相存妒忌之心。焦媛再透露跟「易先生」周家輝之間的身體語言有暴力感覺，特意邀請形體指導老師，二人又互笠高帽大讚對方勤力、演技好。



闊別舞台3年的廖安麗表示會有好多朋友前來捧場，自認恨演舞台劇的她，就連前日正日生日都在綵排中度過：「換緊衫嗰陣，導演係咁叫我出嚟，原來準備咗Surprise蛋糕畀我，好開心！雖然我依家唔係全職演員，但好鍾意做戲。」



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