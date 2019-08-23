獲甄珍提攜成名　秦祥林謝賢重現銀色鼠隊

資深藝人、兩屆亞洲影后甄珍早前在高雄舉行了個人電影回顧展，大批星級好友從世界各地飛抵當地出席活動以示支持，除了前夫謝賢外，七十年代紅遍中、港、台的小生秦祥林亦帶同太太小莉赴會，一班好友聚頭相當難得。



香港資深傳媒人汪曼玲亦參與是次盛會，並於社交網發放了與秦祥林夫婦合照的，她表示於1973年如果沒有得到甄珍媽咪推薦給導演李行，秦祥林根本拍不到轟動影壇的《心有千千結》，電影上映後，他迅即成為萬人迷，並列當時影壇二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞），成為最搶手的文藝小生之一。



移民美國修水龍頭



秦祥林自從娶了比自己年輕16歲的太太小莉後便育有兩子，夫妻結婚31年相當恩愛。移民美國後，他鑽研種植花草，在自己的後園種了豐盛的水果，還自學修理廁所、水龍頭及窗簾布，家中雜務和維修都由他一手包辦。



秦祥林和謝賢難得合照，汪曼玲說：「當年『銀色鼠隊』就剩番秦祥林同謝賢，兩人見面時感慨萬千。」現年71歲的秦祥林精神狀態甚佳，戴上黑超依然咁型，與太太小莉表現恩愛，羨煞旁人！



P.S.秦祥林年幼隨家人逃難至來港居於調景嶺。12歲時到台灣求學，在復興劇校學習平劇，後加入國泰電影公司、電懋電影公司演出。1973年到台灣，由當代紅遍台港日東南亞的玉女巨星甄珍提攜下，首次擔任男主角主演《心有千千結》，後一夕成名！



於70年代，他與圈中最好的幾名影星結拜為兄弟姊妹，並組成「銀色鼠隊」，成為影壇盛事，由年紀順排，張沖是大哥，之後是謝賢、陳自強、陳浩、秦祥林，由於沈殿霞年紀最細，幾位哥哥都愛錫她，各人先後離世，現今只剩下謝賢和秦祥林，令人感慨！



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