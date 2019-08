日韓貿易戰無阻TWICE吸金　出萬聖節版飲品

台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE活躍於日韓兩地,即使日韓貿易戰令兩國關係緊張,仍無損日迷對TWICE的支持,其代言的飲品日前推出萬聖節限定版,吸引不少日迷搶購。而組合上月推出兩張日語單曲《HAPPY HAPPY》及《Breakthrough》,至今分別錄得逾30及29萬張銷量。



據日本Oricon公布歷年最高單曲銷量的韓國女歌手排名,TWICE一口氣霸佔首5位,去年5月推出的《Wake Me Up》以逾36萬張高踞榜首,去年2月發售的《Candy Pop》大賣逾30萬張排第2位,《HAPPY HAPPY》、《Breakthrough》與《One More Time》依次排第3至5位。



為表揚出道4年的TWICE推動韓流文化有功,周子瑜與隊友多賢昨日代表領取「韓流文化大獎」。而TWICE在前晚舉行的「SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」連中三元,勇奪「年度音樂獎」、「人氣女團」及「歌手獎」,子瑜特地以普通話答謝海外粉絲。