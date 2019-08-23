捲政治風波　李佳芯認聽過《殺手》被抽起先

無綫「視后」李佳芯在將軍澳電視城為劇集《愛美麗狂想曲》開工。對於李佳芯有傳捲入政治風波，傳被內地封殺，並遭無綫雪藏，其主演的台慶劇《殺手》更被抽起停播，原本由她演出的《BB來了2》與《踩過界2》也易角。



李佳芯受訪時回應：「我覺得好被動嘅，公司有佢哋嘅安排，相信公司衡量過先做決定，會尊重公司決定。（工作有冇影響？）暫時冇影響，依家拍緊《愛美麗狂想曲》，仲有個幾月要拍，完成埋手頭上嘅工作先。（兩劇易角？）收到通知《BB來了2》會延遲到出年先拍，原因就唔知，係咪易角就唔清楚，《踩界2》就未收到通知。（《殺手》停播？）之前有聽過話係台慶劇，但係依家公司嘅安排都有少少唔定，可能會考慮唔同嘅因素，不過，都有聽過《殺手》會抽起先，原因就唔係好清楚。（代言廣告有冇受影響？）啲廣告都仲有合約，大部分都係今年頭先開始嘅，經理人都有update我，暫時冇聽對我有唔滿意嘅聲音，我暫時都係做番好自己先，做好眼前工作，希望件事之後淡咗會好啲啦。」



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