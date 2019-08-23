不顧衞生放飛劍　吳京痰上頸吐四角

繼內地小鮮肉王源在公共場所吸煙、鋼琴王子李雲迪當街小便後，剛在「褔布斯百大名人榜」中成為榜首的內地男星吳京，由「戰狼」變「吐狼」，當街「吐四角」，四次當街吐痰，惟有不少網民說會繼續支持他，指其吐痰行為未有傷及無辜，不應小事化大！



日前有網友拍得和一名男性友人在街頭酒後散步等待代駕時，可能有見附近未有垃圾筒，痰上頸的吳京向不同方向接連四次吐痰，上演一幕「吐四角」，吐痰姿勢多多，一時表現「儒雅」的雙手放後向前吐，一時玩「閃吐」在左右兩側放飛劍！



有內地傳媒就此作民意調查，「吳京的這個舉動會影響你對他的喜歡嗎？」竟然有超過七成網民表示繼續支持，網民說：「你給我找出一個不隨地吐痰的出來！能找出一個不吐的，我和你一起罵吳京，在中國，不隨地吐痰才是另類！」、「隨地吐痰是不文明，但有時有痰你是咽回去還是吐出來呢？還是隨身帶着痰盂呢，只要不傷及無辜，要求不要太高！」但也有人認為他「環保質素」低，身為名人不應做出不文明的行為！



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