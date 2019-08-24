深明愛係要做！張馨月擔擔抬抬雄「峯」再現

都話打還打，唔好打面！日前有存心搞事嘅網友，特登踩上門玩網絡欺凌，留言畀林峯女友張馨月，話佢冇上一任峯嫂吳千語咁正，搞到成班峯迷網上開拖，張馨月終於出手鎮場：「別人說甚麼就是甚麼，她們的世界，她們說了算，我們過好自己的生活就好了！」



鬧人，唔使直接鬧：「八婆收聲啦！」咁表面膚淺，「我們」兩粒字，已代表佢同林峯水乳交融合二為一，「林峯在手，天下我有」嘅氣場，睇唔到，聞都聞到啩！歇後語係，你哋點講都好，千語BB同林峯已經冇拖冇欠，the bill is dead，玩完嘞！



林峯出晒名係女友奴，網上百科解釋，聽女友話為榮，反抗女友為恥，此為女友奴也。林峯的確一愛就一發不可收拾，愛到有如長江之水滔滔不絕，長過亞皆老街，激到維多利亞港都要海嘯咁滯。佢啲歌《愛不疚》、《Heart Attack》仲要《Let's get wet》就知有幾激啦！某位前峯嫂曾經同我Nuts哥話呻笨，今天憶當初，後悔當年冇好好珍惜，話林峯對女友忠心不二，要愛有愛，要包包有包包，愛情同麵包一無所缺呀！



畀女出賣依然情深



林峯呢把癡心情長劍，愛得有幾癲有幾癡，有目共睹。當年國產舊愛潘霜霜玩逼婚，床照公告天下，令身為偶像派嘅林峯傷盡少女心，但係林峯鬧都唔鬧句，喊晒口話睇一次hurt一次，仲話：「如果我真係傷害到佢， 作為一個報復嘅話我甘心接受。」



畀女出賣都可以咁情深，所以你唔可以怪佢六年前向千語BB發表「七愛」宣言。愛，唔係齋講，係要做嘅。一個月內三次帶千語BB歐遊、包酒店餐廳搞21歲生日派對、名牌衫褲鞋襪，甚至Bra Bra陪買任掃，進駐半山峯宅做金絲雀，仲要放狗都怕整臭BB隻手， Chok慣嘅林峯幫你執埋。



點知，就連林峯本人估都估唔到，下場竟然係落力為你好，得不到分數，五年情一筆勾銷。究竟有人做過啲乜，搞到分手收場，都唔使點估啦！不如諗吓，點解張馨月咁快令林峯企番起身，雄「峯」再現，拍拖一年貨仔，已經傳今年結婚！



一篤小便照出關係失衡



模特兒出身、拍過唔少內衣照，甚至床戲嘅張馨月，一定食鹽多過千語BB幫老友馬天佑睇水去小便，做個知足同識Do嘅多功能女友，唔怪得林峯祭祖都要帶埋佢，畀班世叔伯同埋列祖列宗睇，唔再七愛，真係搵到個值得愛！



唔係攤喺張床不事生產，等男友返嚟就夠。好似林峯近排開巡迴個唱，張馨月做跟得女友陪綵排陪開騷，就連林峯都忍唔住爆咗句：「佢睇我排舞都睇到好熟！」聽聞佢喜歡打理家頭細務， 唔係四肢殘廢狂點工人，放狗餵狗執屋煲湯一腳踢。男友開工， 自己去打拳健身，仲考埋個健身教練牌，自我增值。



社交手腕強，就連林峯堂妹林夏薇同老友楊怡畀晒Like，狂讚張馨月好Nice好投契。入得廚房，出得廳堂，得體大方有分寸，對林峯收放自如，呢點千語BB真係要慢慢學。查實馬天佑嗰篤小便，照出林峯同千語BB嘅關係有幾唔平衡，千語BB 真人示範拍拖大忌：「食硬你！」就算被捧到做公主，都要識得回贈，體貼付出，先令對方心服口服，白雪公主都要服侍七個小矮人，洗衫煮飯拖地啦！只係一味苛索，有入冇出， 仲要恃寵生驕， 以為食硬對方冇甩拖，衰硬！



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