暑假陪仔女享家庭樂　森美冧索妻當街教擺甫

現年45歲的藝人森美口才了得，出名轉數快，現時除了是電台DJ外，更擔任不少無綫節目主持。入行廿多年的他，雖然曾與不少女星合作，卻甚少傳出緋聞，對感情事一直保持低調，原來與太太陳雅嫻（Veronica）結婚19年，大仔梁曦樂亦已16歲，細女梁曦童則12歲，長得亭亭玉立。



邊食邊傾好溫馨



大仔曦樂去年已赴英國升學，最近放假返港，森美百忙中亦抽空做「廿四孝爸爸」，陪子女家庭樂。日前下午5時許，戴Cap帽的森美獨自現身銅鑼灣一商場外，期間見他叉着腰望住對面街，又不時查看電話，一臉心急似乎等人，未幾見穿白Tee、熱褲的細女曦童，手持一包雞蛋仔與哥哥現身，並即時送上雞蛋仔與爸爸分享，三口子邊行邊食邊傾，十分溫馨！曦童身高已高過爸爸膊頭，散發出一股少女味。



教老婆擺甫士



及後森美嫂Veronica前來會合，戴上帽子的她即使便裝一度，不失索爆星味，一家四口到附近睇《龍珠》展覽，森美還着太太坐在筋斗雲上拍照，期間他手指指教老婆擺甫士，之後又龍友上身，以多角度不停為太太拍攝，為冧老婆影靚相，懶理被市民眼望望！影完相後，一家四口齊齊等升降機離開。



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