東方日報C1：劉佩玥警鐘胸契妹蓄勢待爆

港姐劉佩玥（Moon）近年憑着個人實力和清純可愛面孔，在圈中發展一帆風順。而她視為親妹的KOL Christie近日亦在網絡上爆紅，因而被揭發「姊妹」關係。與Moon長得猶如孖妹的Christie，挾着美貌和火辣身材成功殺出血路，有傳正密謀殺入娛樂圈與Moon拍住上。



2013年香港小姐劉佩玥當年憑着淡定表現和甜美笑容奪得季軍，之後在娛樂圈發展，曾拍攝《四個女仔三個BAR》令人氣急升，但原來她多年來「私有」索爆「契妹」Christie，其樣貌同樣標致、身材亦相當出眾，條件絕不遜於Moon。



由於近年進軍KOL界的Christie擁有高質素條件而獲網民追捧，近期在網上人氣急升火速爆紅成為網絡紅人，同時亦令她與Moon的「姊妹」關係曝光！不少網友一度誤解Christie為Moon的親妹，但其實二人是青梅竹馬的契姊妹關係。



樣貌神態如倒模



現年26歲的Christie畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，現任職美容編輯，憑着清澀的面孔，在Instagram已吸納2.3萬個Followers。她不時在網上分享與Moon的合照，無論樣貌、動靜和神態均相當神似。早前Moon推出新書，她亦有到場支持，並在社交網感性發文：「在人生不同時期重要的時刻你也總在我身旁，這次到我見證你的其中一個夢想實現了，由衷的替你高興。」感情要好。



除了樣貌出眾外，Christie的魔鬼身材亦成為焦點，見她經常到沙灘與陽光玩遊戲，大騷逼爆身材和白滑長腿，即被網友封為「陽光少女」。其社交網上載過不少火辣三點式相片，毫不吝嗇美好身段，其中一張躺着谷出「警鐘胸」的泳衣照，過千名Followers火速派Like。她同時活躍KOL界，不時在網上平台介紹女生飾物和化妝品、護膚品，又分享美食點評，難怪得到廣告商歡心獲得品牌贊助，有傳她短期內會殺入娛樂圈與Moon拍住上。



錫錫男友放閃



惟高質的Christie原來已名花有主，其社交網不難發現她與男友Randy的合照，二人打得火熱非常恩愛。今年七夕中國情人節，Christie上載依偎着男友膊頭的合照，留言放閃：「你在錯的人面前屬於一文不值，但在合適的人眼中卻是無價之寶。七夕快樂，愛你。」而Randy亦曾上載與女友到芭堤雅旅行的相片，Christie在池邊向他獻吻，他更留言「此刻無價」表達心情。Randy擁有健碩身形，去年更考獲健身教練證書。



對於契妹Christie被誤認為親妹，Moon受訪時說：「我屋企人睇到段新聞都覺得幾好笑，其實我得一個細佬啫！Christie係我中學時候嘅師妹，因為我好錫佢，佢又好鍾意黐住我，所以就以家姐細妹相稱。因為我哋真係由細細個開始Friend，所以我哋感情好好，同屋企人、真姊妹冇咩分別。」問到會否引薦契妹入娛樂圈？Moon說：「入行嚟講就要問佢，我相信佢性格都適合，又鍾意玩又好動，但佢依家係半個KOL，都已經算做緊幕前嘢，所以希望大家多多支持佢，唔好Harsh（嚴苛）啦！而且佢都好似冇問過我要唔要入TVB，如果佢有興趣，我當然會盡力幫佢。」



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