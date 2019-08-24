綵排遭糟肥　黃建東同謝君豪鬥戲學到嘢

藝人黃建東（東東）即將踏台板參演《但願人長久》舞台劇，心情非常興奮，他說：「我在紐約讀大學時主修戲劇，返港後第一份工作就係擔任香港話劇團駐團演員，所以舞台係我嘅家。今次係加入TVB八年後首次再做舞台劇，心情非常興奮。」



東東能與張之珏導演合作是因為欣賞舞台劇時認識，後來被邀參與角色遴選，好多謝張導演帶他重返舞台，在綵排戲期間遇上東東生日，眾為他慶生感到非常窩心。原來十三年前黃建東剛加入香港話劇團時已經跟金馬影帝謝君豪合作舞台劇《梨花夢》，今次再度合作，東東感到非常親切：「上次跟豪哥合作時因為是第一次做中國古裝戲，但之前喺美國讀書從來冇接觸過，所以又緊張又硬梆梆好似一碌木咁。今次再見番豪哥覺得好親切，佢排戲時好認真嚴謹，平時又會好似大細路咁好玩得，同佢傾偈排戲真學到好多嘢。」今次排戲時一眾主角每天輪流萬歲下午茶，東東笑言擔心公演時肥了一個圈，服裝師會找他算帳。



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