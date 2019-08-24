瑪姬最愛着制服　衰坦白錯失做空姐機會

靚女主持瑪姬今年獲邀擔任東區道路安全大使，早前她拍攝宣傳照後，製成的banner在多個地點出現，貪玩的她，即走訪了兩個地點看看「自己」，並拍照留念，問她是否喜歡自己的制服造型？她笑說：「鍾意呀，自己由中一開始就參加紅十字會嘅制服團隊，中一至中七，所以我哋成長過程都好有紀律嘅，加上揸車十幾年，對於道路交通安全好留意，但總會遇過交通意外，意外嘅嘢都唔想有，但最慘道路交通安全唔係淨係自己安全就得，好多時我好安全，我揸得好慢，但人哋衝過嚟撞，避無可避。好似最近我朋友坐小巴，都畀電車撞小巴尾，佢就傷咗頸，都幾麻煩。」她說對制服的工作特別是空姐很感興趣，曾經考過空姐，更過了三關，但最後都失敗，她說：「單對單面試時，對方問我若有大學收我，會否放棄做空姐，當時我又好坦白講會放棄，所以最後佢唔收我，都預咗，自己當係圓咗心願。」



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