Kenny嗌掛住余安安　軒仔唔抵得寸口甜舌滑

藝人余安安呢日喺網上晒出同關智斌（Kenny）合照，皆因兩個合作拍電影，安安仲話：「同Kenny Jam 歌？梗係唔係啦！佢喺套新電影做我個仔！又有一個靚仔做我個仔！」見Kenny好開心拎住個結他彈，原來支結他要成$88,000，難怪兩個都要拍照留念呀！而安安最後亦好有心幫Kenny宣傳佢個演唱會，叫大家要以行動支持！而Kenny亦有留言話好掛住靚媽余安安，好友張敬軒插嘴話：「口甜舌滑！安安姐小心佢嘅糖衣炸彈。」Kenny不甘示弱反擊：「咪走嚟做炸両。」見佢哋兩個有啲火藥味，安安回覆平息事件仲大讚Kenny：「乖仔，勤力，上進有禮貌。咁嘅糖衣又唔錯！」網民都好好奇點解軒仔一口咬定Kenny份人口甜舌滑？懷疑係平時試得多所以咁清楚Kenny嘅技能！



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