奇怪動作有暗湧？蕭亞軒嫩口新歡大起底

一句「愛就是需要我們在一起」，蕭亞軒（Elva）趁住40歲宣布同現年24歲嘅黃皓發展姊弟戀，喺佢嘅情史入面，同黃皓嘅年紀相差最遠，究竟呢位小鮮肉有乜嘢本事可以奪得女神嘅芳心呢？據知Elva喺最低潮時期，即2017年分手後兼患病期間，黃皓一直喺身邊陪住保護同埋照顧，就係咁成功打動咗女方，Elva仲透露話黃皓就係佢最好嘅生日禮物！



1995年出世嘅黃皓身高1.83米，加埋靚仔樣絕對係高質小鮮肉，溫哥華長大嘅佢轉戰台灣一心喺娛樂圈闖出名堂，除咗勤力上堂學國語之外，仲會上演藝相關課程去增值自己，都算係好有上進心，佢演出經驗就唔算多，比較出名係同有馬來西亞「國民女神」之稱嘅四葉草（朱主愛）拍過一套微電影《貓屎咖啡》，當中擔正做男主角。



唔少粉絲知道Elva公開戀情都留言祝福佢，佢哋仲去黃皓嘅微博度留言叮囑佢要錫住偶像，唔知係咪太多留言嚇怕咗，佢竟然將宣布同Elva拍拖嘅Po刪除咗，啱啱開始嘅壓力就承受唔住，之後條路只會更加難行，睇嚟佢哋嘅戀情都唔係咁穩定有啲暗湧。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

