男友呷醋　李敏鎬叫粉絲同自己「絕交」

今年4月退伍的韓國長腿Oppa李敏鎬，早前落實與神劇《鬼怪》的女星金高恩，合拍《鬼怪》的金牌編劇金恩淑執筆、《太陽的後裔》導演執導的新劇《The King：永遠的君主》，劇集將於今年下半年開拍，並已定於明年上半年在SBS電視台播出。



而李敏鎬昨午透過Instagram直播與世界各地的粉絲互動，他透露自己正在加平郡旅行，不少粉絲留言向李敏鎬提問，其中一名中國粉絲跟李敏鎬說：「我的男朋友是韓國人，他因為我喜歡李敏鎬而經常發脾氣。」李敏鎬就搞笑地回答：「你暫時同我絕交，集中在男友身上的話，應該可以擁有更健康的愛情。」



談到新劇《The King：永遠的君主》，李敏鎬就透過劇本已經出來，最快會在下星期開始拍攝，預計會在明年3月開播，又指劇集十分浪漫，他也會努力準備，希望大家多多期待。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。