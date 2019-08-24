史嘉娜祖漢遜冧莊《福布斯》吸金女王

財經雜誌《福布斯》公布年度最高收入女星排行榜，荷里活「性感女神」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）連續第二年度奪得冠軍，賺5,600萬美元（約4億3,680萬港元），主要來自《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）「黑寡婦」角色的片酬。不過女星收入遠遠不及男星，史嘉娜在混合排行榜中，排在男星排行榜第7位的男星阿當桑迪拿（Adam Sandler）之後。



電視劇《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）賺4,410萬美元（約3億4,398萬港元）獲亞軍，是唯一另外一個打入混合排行榜十大的女星，排在男星排行榜第8位「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）之前。



大部份女星收入雖然不及男星，但今年度已有上升，上年度只有史嘉娜與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）賺多於2,000萬美元（約1億5,600萬港元），今年女星排行榜十大也越過這個界線。





最高收入女星排行榜：



1. 史嘉娜祖漢遜 - 4億3,680萬港元

2. 蘇菲亞維嘉娜 - 3億4,398萬港元

3. 慧絲溫達絲般 - 2億7,300萬港元

4. 妮歌潔曼 - 2億6,520萬港元

5. 珍妮花安妮絲頓 - 2億1,840萬港元

6. Kaley Cuoco - 1億9,500萬港元

7. Elisabeth Moss - 1億8,720萬港元

8. 瑪歌羅比 - 1億8,330萬港元

9. 查理絲花朗 - 1億7,940萬港元

10. Ellen Pompeo - 1億7,160萬港元