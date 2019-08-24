咀相流出！《PDX101》宋有彬暗撻金昭希

韓國男團MYTEEN大前日宣布解散，早前參演選秀節目《Produce X 101》(PDX101)最終排名第16位的21歲前成員宋有彬，與曾屬同門的24歲女歌手金昭希戴口罩的咀嘴相凌晨在網上流出，令戀情曝光，兩人又曾於去年8月同樣上傳身處瑞士的照片，疑曾結伴旅行，宋有彬隨後更被發現移除曾在女方IG按讚的痕迹。



宋有彬的事務所回應稱兩人於一年前曾短暫交往，目前已分手，照片屬不法流出，將以侵犯私生活控告相關網民，有報道指照片疑為不滿MYTEEN解散的粉絲所為，故特地在宋有彬與舊隊友金國憲發表新曲之前爆其戀情。



曾屬同門的宋有彬與金昭希，曾合唱女星金所炫主演韓劇《打架吧鬼神》的OST。而金昭希曾參演《Produce 101》，最終未能躋身11強以限定女團I.O.I出道，曾是限定女團C.I.V.A與I.B.I成員，並於上月過檔另一家事務所，以solo歌手活動。



至於宋有彬在《PDX101》結束後，獲網民力撐與金旻奎等其餘8位落選練習生組成9人男團BY9出道，雖然至今未成事，但宋有彬與同樣參演《PDX101》落選的舊隊友金國憲將於今日以二人男團推出新曲《Blurry》。

