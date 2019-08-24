娛圈富家女　唔靠屋企靠自己

圈中有唔少女藝人雖然擁有強大「後盾」，身於富裕家庭，不過佢哋依然低調努力幕前工作，靠自己闖出一片天，勢唔靠屋企！



王卓淇



2014年香港小姐亞軍王卓淇嘅爸爸係護膚品生產商，喺內地營運超級廠房，面積有成五十萬呎。佢24歲時已經手持大角咀一號銀海同廣州白雲區600萬物業。不過卓淇作風低調，依然努力拼搏，做過節目《安樂蝸》主持，亦參演唔少劇集包括《愛情食物鏈》、《全職沒女》、《果欄中的江湖大嫂》等，挨足5年先喺近日嘅劇集《十二傳說》一場含淚獨白戲被觀眾大讚催淚，嶄露頭角。



黃翠如



藝人黃翠如嘅爸爸曾係建築公司聯旺集團行政總裁及執行董事職務，故翠如被封「百億千金」，即使家族身家近百億，不過翠如仍表示一家生活樸素，亦唔會靠父蔭，憑自己賺錢買樓，而且仍未有放棄演藝事業，拍下唔少令人印象深刻嘅劇集《使徒行者2》、《誇世代》、《溏心風暴3》等。



張寶兒



前港姐張寶兒嘅家境一樣唔嘢少，從事內衣生意嘅爸爸喺禮頓山擁有多個物業，至少手持3億物業，係億萬千金。不過貴為億萬千金嘅佢，都堅持靠自己，除咗擔任多個主持包括《學是學非》、《打工捱世界II》同《今期流行》等，早前首部劇集《鐵探》中亦有亮眼表現。



趙希洛



前港姐趙希洛雖然同樣係圈中富家女之一，不過佢亦奮身拍劇冇有怕。佢爸爸趙崇康係澳洲大律師，被指經營石油生意兼投資有道，身家豐厚，喺香港至少擁有合共約一億五千萬港元嘅物業，而且又以公司名義花六千萬購入半山梅道豪宅轉畀愛女居住，名副其實嘅富爸爸。不過希洛從來唔提家中事，默默耕耘工作，多年來做唔少閒角，直至2015年拍攝劇集《實習天使》演精神病人，其精湛演技備受觀眾肯定。



莊思敏



作為馬來西亞拿督千金嘅莊思敏，家族身家估計高達8億，物質上絕對係要乜有乜，不過佢堅決say No ，入行以嚟由低做起，除咗接拍唔少閒角，又曾開設模特兒公司同食店等，唔怕辛苦樣樣做，即使曾經濟拮据，不惜賣錶都唔靠屋企。



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