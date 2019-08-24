合作無間！方健儀李雨陽孖住做主持

由藝人方健儀與李雨陽主持的香港開電視健康訪談節目《Fit開有條路》今日進行拜神儀式，方健儀稱跟雨陽雖是首次合作，但兩人配合得非常好：「佢為人父親，有小朋友，而我冇，佢會問多啲關於小朋友嘅嘢，我就會留意多少少醫療政策上，大家可以互補不足。我好開心可以主持呢類型節目，因為身體係屬於自己，除咗主持工作，仲可以學到健康知識。」問到身體上有否毛病？她坦言現時沒有：「之前搞掂晒，依家係進行後續。婦女病已經有十幾年，有啲唔係咁迫切，喺三年前搞掂咗，做咗微創手術，個復原好快。」



至於李雨陽坦言最關注是小朋友及自身問題：「我年紀都唔細，會擔心身體出問題。除咗稿入面要問嘅問題外，有啲問題係我自己想知，我同監製反映咗希望有一集係講兒童心理學，我個仔好活躍，但有啲人話太活躍都係自閉症其中一個特徵。」方健儀表示除了關注婦女病，因她的父母仍健在，自己也特別關心老人疾病，希望盡早發現疾病端倪，帶父母及早治療。



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