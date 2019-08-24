古巨基支嘢多毛又黑　爆容祖兒醉攬屎塔

樂壇天后容祖兒第18場《PRETTY CRAZY演唱會》，到嘉賓環節時，祖兒表示：「今日個嘉賓係雄性動物，好濕、又特別專一，佢但凡同老婆一齊，剩係見到佢不停掃老婆背脊，好似同細路仔掃風一樣，佢又非常鍾意講爛Gag，我為咗做騷 keep fit ，成日練二、三頭肌就係練唔到嗰塊肌，不如我哋今日請佢上嚟啦！」在觀眾歡呼聲中，祖兒和嘉賓古巨基仔合唱《愛得太遲》。



被追問生仔



唱完歌，基仔先說：「阿祖，係咪要摸吓我濕滑隻手先？」祖兒反問：「你嗰支嘢咩嚟？」基仔答到好曖昧：「我支嘢又黑鼆鼆，又毛鬙鬙。」以為講黃色笑話，原來係講緊佢支咪套：「係一條羽毛球柄嘅毛巾套呀！因為我呢幾年整壞咗不知幾多支咪，成八萬幾蚊一支。因為手汗太大，一揮手成支咪飛走咗。」祖兒又問：「撞鬼你做乜咁遲先嚟我度。」基仔就話忙緊，祖兒再問：「忙生仔呀你？」基仔表示：「未未未，我搞緊啲影視工作。」祖兒就死咬住不放：「講埋生仔先啦，大家好關心。」基仔笑住：「你有經驗咩？我以為你有經驗要過畀我。」祖兒就一輪嘴：「唔係，我想話講緊個時間呀！我都就嚟唔得啦，你好快啲！」基仔即刻話：「大吉利是！」



捽老婆大髀？



然後基仔發功：「尋晚我哋嚟睇騷，喺後台同祖兒影相，我老婆話畀我捉吓22吋嗰條腰先，因為阿祖真係瘦咗好多，我老婆都有22吋，不過喺大髀度，我真係好羡慕。」祖兒又說：「你摸佢大髀咪得囉，你眾目睽睽都慣咗係咁捽、係咁捽，捽神燈咁！哈哈哈。」逗得觀眾大笑。



祖兒醉酒發功



之後基仔再爆她的瘀事：「大家想唔想聽容祖兒平時生活傻瓜嘢？阿祖係一個好乖唔識飲酒嘅女仔，同我一樣……」祖兒即反駁：「同你一樣？哈哈，你係酒筲『基』。」基仔就繼續話：「Mani（經理人）教我哋飲酒，我真係唔識、唔鍾意㗎，有一次Mani同你嚟我家食飯，你前面有個朋友生日，遲咗到，咁你喺我樓下按對講機，Mani咪即刻落去接你，但係接咗你上嚟之後， Mani話：『佢呀，喺樓下，人哋（保安）同佢講，容小姐你可以入去，佢話你點知我姓容㗎』嚇到Mani即刻扯你走。」祖兒笑到差啲企唔穩：「我唔記得啦。」基仔再接着說：「未講完呀我，你上到我屋企已經wing wing哋，你第一件事坐喺地吓，跟住向天不停發功，我以為你整整吓成個人可以飛起，哈哈哈。」



有片為證



此時祖兒笑到成個人坐喺地，但基仔再爆：「跟住你入咗廁所，Mani就不停敲門，但你冇反應，之後個門鎖鬆開咗，只係見到你攬住個屎塔呀。我哋扶你起身，你話：『基仔！我發誓呢度係我嚟過最好玩嘅地方！我唔知個座廁咁好玩㗎，早知我都玩吓啦！」語畢，祖兒笑到瞓地後就話：「我淨係記得古巨基不停塞我食嘢。」基仔還說有拍片為證，全場都大叫想睇。





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