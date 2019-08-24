陳奐仁挑戰「舞」功晒型格

「弘音教父」陳奐仁（Hanjin）將於本月底舉行會展舉行《弘音教父陳奐仁演唱會2019》，開始進入騷前的排練階段，而一直對跳舞有點擔心的他，早於兩個月前已請排舞師Panda拍下最新歌曲《Can you hear me》舞蹈，然後在家密密練習。



經過一輪苦練後，他都已經熟練，更自己加添了舞步，就連排舞師都大讚動作加得好型。不過Hanjin都坦言：「記舞步係緊張嘅，因為需要時間消化，並希望喺呢兩天成功消化，可以更集中喺音樂上綵排。」不少人排舞前會拉筋，Hanjin就較特別，會做100下掌上壓後才開始消化大量舞步。



演唱會上除了《Can you hear me》，亦有一首《愛的力量》，所以舞步上不止有力量，亦有展現他型格一面。目前雖然只有Hanjin和排舞師排舞，但到演唱會當晚台上是會有多位女舞蹈員與他一同大跳勁舞。Hanjin更透露請了一位屬於戲劇、電視界的教父級人物，屆時向對方還恩。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

