The Chainsmokers再度來港開騷　效果華麗

上年3月首度來港開騷的美國DJ組合The Chainsmokers，昨日再度來港假亞洲博覽館舉行演唱會，全場爆滿。演唱會於8時45分開始，擔任主音的成員Drew Taggart向樂迷打招呼：「香港你哋覺得點呀？」又不斷大搞氣氛：「香港我聽你哋唔到，叫嚟聽吓！」更賣口乖表示：「好開心可以返嚟呢個美麗嘅城市。」Alex Pall則負責鍵盤與打碟，另有樂手現場打鼓。



The Chainsmokers以《Takeaway》打頭陣，繼而表演《Roses》、《Paris》、《Everybody Hates Me》、《Closer》與《Somebody》等，舞台效果非常豐富華麗，隨著強勁節拍，大玩激光、噴煙、噴火與放煙花，令全場勁high狂跳。臨近尾聲Drew還跳落台，與樂迷近距離接觸。經過Alex一段電子琴獨奏後，組合表演最後兩首歌《This Feeling》以及與英國樂隊Coldplay合作的《Something Just Like This》。



Drew最後表示：「香港多謝晒，我愛你哋，晚安！」演唱會歷時一個半小時完結，樂迷意猶未盡，不肯離開，頻頻高呼「安歌」！