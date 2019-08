The Chainsmokers再度來港開騷 效果華麗

The Chainsmokers來港表演,Drew擔任主音。

上年3月首度來港開騷的美國DJ組合The Chainsmokers,昨日再度來港假亞洲博覽館舉行演唱會,全場爆滿。演唱會於8時45分開始,擔任主音的成員Drew Taggart向樂迷打招呼:「香港你哋覺得點呀?」又不斷大搞氣氛:「香港我聽你哋唔到,叫嚟聽吓!」更賣口乖表示:「好開心可以返嚟呢個美麗嘅城市。」Alex Pall則負責鍵盤與打碟,另有樂手現場打鼓。



The Chainsmokers以《Takeaway》打頭陣,繼而表演《Roses》、《Paris》、《Everybody Hates Me》、《Closer》與《Somebody》等,舞台效果非常豐富華麗,隨著強勁節拍,大玩激光、噴煙、噴火與放煙花,令全場勁high狂跳。臨近尾聲Drew還跳落台,與樂迷近距離接觸。經過Alex一段電子琴獨奏後,組合表演最後兩首歌《This Feeling》以及與英國樂隊Coldplay合作的《Something Just Like This》。



Drew最後表示:「香港多謝晒,我愛你哋,晚安!」演唱會歷時一個半小時完結,樂迷意猶未盡,不肯離開,頻頻高呼「安歌」!