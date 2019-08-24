睇好後輩　五月天鳥巢開騷搵王俊凱合作

台灣天團五月天六度在鳥巢舉行巡唱，力邀20歲大陸藝人王俊凱演出演唱會串場電影，而王俊凱曾與王源翻唱五月天的《洋葱》，阿信更轉發影片。阿信在台上表示王俊凱未來到鳥巢開唱指日可待，他說：「小凱每次看到五月天都說好緊張，他很有大將之風，未來這個世界就是你的，要好好發光，用力飛翔。」見到五月天，王俊凱都相當緊張，在綵排時，阿信不斷地鼓勵他想怎麼唱就怎麼唱，不要被局限：「你要拉長音就拉長，但要記得在10點唱完。」。



相隔一年，五月天帶着「藍色三部曲」回到鳥巢，怪獸說：「每次聽到大家的呼喚聲總是這麼震撼！」對於五月天來說，已是第六度在鳥巢開唱，但每次都是最特別、最神奇的經驗，瑪莎說：「綵排時看着這個場館在沒人很壯觀，當所有人在這場地多麼壯觀，這麼久沒見了還是會到場支持五月天，希望晚上一些歌回憶起你的童年外，有些人還沒出生，經由這些歌重新認識五月天。」





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