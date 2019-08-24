自揭停工秘因！蕭亞軒恨為小鮮肉男友生B

台灣天后蕭亞軒（Elva）在40歲生日宣布戀細16歲小鮮肉男友黃皓，Elva接受訪問時，提到她早前停工年半並非因為心理病，而是發生浴室意外，胸口撞到大理石，致嚴重內傷。本身有支氣管炎的她，意外後一度呼吸困難而無法唱歌，心情跌落谷底，在她身心飽受煎熬的時候，幸有黃皓在她身邊，直言被對方的一句說話所感動：「我是一個男人，你可以靠着我。」坦言有衝動想為男友生孩子，組織家庭。



對男友有讚冇彈



其實二人相識多年，黃皓深知Elva熱愛音樂，在女友生病的時候，經常在身邊陪伴女友治療。而Elva在男友面前毫不掩飾，會哭着說出恐懼，更對男友有讚冇彈，指他從不靠家人，靠自己努力，愛運動、勇敢又會照顧人，去年更曾參加中國運動真人秀《超新星全運會》。



唔知道女友係明星



在加拿大長大的黃皓，自言從不知Elva是明星，第一個對她的觀感是覺得她很有型，又讚女友善良、心地好，跟他一樣很愛幫助人。



另外，蕭亞軒舊愛柯震東於IG大方送祝福，他留言：「一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有甚麼好罵的？正能量一點吧！」



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