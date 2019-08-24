紅館尾場騷！容祖兒領軍拜神

天后容祖兒（Joey）在紅館共舉行19場的《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》踏入最後一場，約下午5時15分，穿上銀色長身風褲橙背心的祖兒率領約60人的演唱會團隊到紅館後台拜神儀式，當中容媽媽亦有現身。現場一早守候的歌迷，見到祖兒即興奮大叫，不斷嗌着「Joey」，更有男歌迷直呼「女神」，見祖兒搶先手持3支大香誠心向拜四面，祈求一切順利，祖兒聽到歌迷大聲召喚即走到欄杆前和歌迷打招呼，歌迷亦叫她加油，心情靚絕，之後祖兒崩崩跳走回去切燒豬，因音樂團隊不少是外國人，他們亦入鄉隨俗上香，連祖兒都笑着似讚他們夠貼地。



因是最後一場，祖兒特別珍惜與這個團隊的合作，要會大家來一個大合照，未開騷場外已氣氛High爆，見祖兒高舉拳頭不停原地跳，大家又叫「Good show」及掌聲來為最後一場吶喊打氣。



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