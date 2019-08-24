同囝囝講4種語言　方皓玟「封肚」唔再生

歌手方皓玟（Charmaine）晚上到尖沙咀Mira Place中庭，出席《Gimme LiVe音樂節》，場面相當熱鬧。Charmaine壓軸登場演唱6首歌，她表示：「算係生完BB後做比較完整嘅騷，嚟緊工作會重回正軌，例如9月會出黑膠碟、11月左右會有一個大型演唱會等等。（唔捨得BB？）如果唔捨得，就冇錢買尿片喎。」



她透露兒子龍加目前14個月大，樣子長得像女生，家人分別用普通話、英語、廣東話及日語與他溝通，他看似全部明白意思：「所以大家都好期待佢第一句說話會用咩語言，佢都幾鍾意音樂，成日叫我哋開平版電腦播歌。我哋叫佢Lulu，而因為照顧佢，我反而早咗起身、多咗時間用，可以去跑吓步咁。（再追多個？）應該唔會喇，搵兩卷封箱膠紙封住個肚先，因為照顧一個小朋友實在太花心力，唔想錯過佢每一個成長嘅階段，依家請姐姐（傭人），都係因為自己搞唔掂，所以投降。」



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