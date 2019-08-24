蘇慧恩九展音樂劇受影響　五成觀眾到場

由藝人梁奕藍、蘇慧恩、梁皓婷、黃淑瑩主演，在九展舉行的慈善音樂劇《慧藍的告白》，今晚亦如期舉行，歌手蘇慧恩在社交網表示：「不管今天有幾困難，我們都會風雨無阻，一定堅持演出到最後。」發言人稱會盡努力演好，以答謝每位觀眾的支持，承認全場600座位，入座只有300。梁奕藍和蘇慧恩均表示：「入座率幾多都唔緊要，最緊要大家安全，無論幾多觀眾，我哋會盡努力演好今晚演出，答謝每一次觀眾支持，呼籲大家最緊要小心及注意安全，一切小心。」音樂劇原本晚上八時開騷，明白觀眾因為交通問題，故特別安排延遲半小時在晚上八時半開騷。



是次劇目主題充滿正能量，勉勵遇到挫折，就算在意外中傷殘也不要放棄生命，努力向自己的夢想和目標邁進。故事講述梁奕藍（Hayden）飾演戰地記者，被委派伊拉克採訪，飾演新聞主播的蘇慧恩（Ophelia）受不起每天擔驚受怕，最終提出分手，Hayden後來因意外導致雙腳癱瘓，最後達成夢想，成為音樂家的故事。

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