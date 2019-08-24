夏威夷打卡！吳千語晒比堅尼紮辮

自從藝人吳千語同林峯分手回復單身之後，心情並無因此而受影響，反之生活多采多姿，不愁寂寞。而且佢近期更化身KOL首次挑戰拍Vlog，同粉絲分享夏威夷之旅。片中見佢同友人到達夏威夷之後，便旅遊達人上身，立即介紹Check in住嘅地方，佢住嗰間別墅係坐落海灘旁邊，一打開玻璃門就可以跳出去游水，真係勁Chill！嚟到充滿陽光與海灘嘅國度，千語都唔執輸，立即換上一身橙色嘅比堅尼泳衣、紮起辮仔，孖住友人衝去外面嘅海灘打卡。



去到第二日，佢就換上一身輕便裝束同好友去咗夏威夷Pillbox hike，嗰度出晒名風景怡人，係打卡聖地，千語仲話嚟到夏威夷，絕對唔可以唔嚟潮聖！之後，佢哋就去到Southern Hawaii，友人仲着埋紫色比堅尼，身材相當吸睛。佢哋邊望住靚景，邊大歎乳酪，千語仲話呢度好靚，叫大家一定要嚟打卡。最後，佢哋仲去咗坐直升機，但原來坐之前係要先量體重，佢仲話臨上機前先知係坐機師旁邊嘅位置，而且直升機無門，坐完堅頭髮亂了！



網民有話兒：

Babybaby：唔止BB靚，連佢朋友都好靚女！

豬油古X樂：我的女神

XX小馬甲：真的太棒了，以後要多發vlog哦

張姑娘00XX1：感覺不做作！很真實！完全沒有擺拍的感覺。太美了啊！