許廷鏗做跳唱歌手：我好鍾意跳舞！

歌手許廷鏗（Alfred）為電台的音樂會擔任表演嘉賓，他獻唱新歌《單數》時與女舞蹈員大跳貼身舞，還以手觸摸對方的臀部又作狀自摸，在後台拍照時，他應記者要求重現台上一幕，但他就忍不住笑Chok不起。



Alfred表示近幾年跳舞都是摸同一位舞蹈員：「以前冇咁尷尬，但近年佢做咗人妻，不過佢好好，佢唔介意。」他透露為了是次音樂會而排練了這支舞，算是小試牛刀，首度試跳，心情有點緊張，問到是否要成為跳唱歌手？他笑言：「封號係人哋畀，不過我好鍾意跳舞。（會唔會挑戰更辣身嘅舞步？）其實我有啲比較性感嘅歌，動作當然唔可以就住就住，我喺台下係唔同嘅，台上就可以Chok到，隻舞已經排練緊。（動作會激啲？）有，會有啲高難度動作，原本安排咗喺上次個演唱會上表演，但我傷咗膝頭，所以冇做。個動作要考我嘅筋骨鬆軟度。（練舞好辛苦？）以呢個年紀係辛苦，我見到依家啲新人，我年紀大佢哋一個圈。不過跳舞可以瘦身，體能好啲，個人都精神啲，所以會keep住做。」



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