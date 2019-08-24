踩過界做歌手！林慧倩呻冇運要靠自己

前港姐林慧倩（Giselle）近年不斷挑戰自己，除拍電影外，又推出新歌《花蕾》，唱出女性自強共鳴，她透露由細到大都好鍾意唱歌：「心情非常之興奮，因為自己由細到大都有玩唱歌比賽，自己都好鍾意唱歌，今次真係覺得係自己嘅代表作。」對於今次表現，她畀自己70分，尚有進步空間，她自爆錄音前搵朋友唱K開聲，但效果未預理想：「無論係唱歌技巧、聲線同埋感情方面，我自己都覺得可以再做好啲，第一次錄音真係好緊張，錄音之前已經特登約朋友去唱K，諗住可以開把聲，點知閂埋門戴耳機嘅時候，真係有一種莫名嘅緊張。」



入行多年嘅她，曾面對不同嘅負面聲音，令她曾一度迷失：「有陣時我都會諗呢啲人嘅意見，係咪真係我要去接收，以前都會試過換咗形象，都會有啲人叫我唔好咁樣去做，我自己都好想有人可以幫到自己，但可能自己唔係一個好幸運嘅人，咁多年與其喺度等，不如我自己努力啲，所以近年無論喺工作上感情上或者人際關係，都唔會有一種沉淪喺唔開心嘅狀態入面。」

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