半日使20蚊慳到盡　黃建東開舞校氹媽咪

藝人黃建東早年加入無綫主打做主播，亦有參演劇集，加上商演及主持工作，收入相當不錯。早前他有意入市，𥄫中深水埗約388萬的平民樓，並慳到盡欲儲50萬首期，希望為媽咪轉換舒適居住環境。錫媽咪錫到燶的他，近日再被發現四圍睇舞蹈室，打算為任職舞蹈老師的媽咪開學校。



蛋撻兩份食



日前兩母子在太子邊睇手機邊搵路，未幾停下抬頭四圍望，然後手指指其中一間樓上舞蹈室。商量一會後，二人直踩上樓，但未知是否摸門釘，不消一會便落樓。由於天氣酷熱，兩母子不停抹汗，東東細心地遞紙巾給媽咪，見到不遠處有麵包店，他火速上前買了一個蛋撻，更細心地餵埋媽咪，期間被店員認出，他亦親切合照，離開時獲贈曲奇餅。



其後兩母子轉戰街市方向，途經幾間地產舖，也有停下研究，但東東睇到頭擰擰。抵達街市後，二人在菜檔兜了一圈，似乎價錢唔啱心水，再去魚檔眼望望，依然齋睇冇幫襯，最終折返其中一檔菜檔，買下10蚊一兜的生菜，放入環保袋離開。



幫補裝修費



本報聯絡上東東，問是否為媽咪開舞蹈學校？他笑說：「我銀彈又冇咁充足，開一間就真係未夠資格，又努力緊喺買樓度，但見媽咪不嬲喺社區教跳舞，心諗不如試吓租個舞室畀佢教，咁可以收多啲學生，收入都好啲，將來買到樓，分分鐘幫補埋裝修費添！所以試吓喺九龍區搵，我預算幾萬蚊租都OK，但要再搵吓先。（成個晏晝使咗20蚊都冇？）哈哈！冇必要都唔會大使，慳得一蚊得一蚊！」



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