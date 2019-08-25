東方日報C1：40歲蕭亞軒認戀24歲嫩模

台灣歌手蕭亞軒前年回復單身，去年屢傳怪病纏身，雙重打擊下導致全面停工，絕迹幕前近一年半。歷盡難關的她終於雨過天青，昨日凌晨趁40歲生日高調宣布新戀情，認戀24歲小鮮肉黃皓。她同時剖白「失蹤」年半的真相，感激男友伴她共渡低潮，坦言想為他生孩子，一同組織家庭。



蕭亞軒（Elva）近年傳身患重病而「人間蒸發」，全面暫停幕前事業，上月罕有蒲頭更新社交網玩直播，但疑似神志不清，情況令外界擔憂。她的健康及事業受挫，感情生活亦一片空白，自2017年宣布與年輕13歲的小鮮肉男友、高爾夫球手陳樺分手後，再沒公開戀情。不過，昨日40歲生日的她趁機宣布「脫單」，新男友黃皓（Justin）更是其歷任男友中與她年紀差距最大的一位，足足比她年輕16歲！



四連拍放閃



Elva昨日凌晨上載四張與Justin的甜蜜合照，並標籤了男友的帳號，相中見兩人伸脷「賣萌」，Elva挨實男友，舉止親密。她留言發表愛的宣言，明顯冧爆：「愛就是需要我們在一起」，Justin亦火速回應：「和你在一起」，一唱一和，甜蜜滿瀉！戀情曝光即引起網友熱議，紛紛對這位小鮮肉新歡「起底」，原來早於2017年，Elva與陳樺分手後兩個月，Justin就被拍得曾到女方家中過夜，惟二人當時雙雙否認，實則轉玩地下情！



舊愛柯震東護航



高調「官宣」戀情後，Elva隨即向外剖白相戀經過，並趁機首次交代近年「銷聲匿迹」的原因，澄清各種不實傳聞。她透露與Justin認識多年，年前她在家中浴室發生意外，胸口撞到大理石導致嚴重內傷，患有支氣管炎的她此後經常呼吸困難，無法唱歌，令籌備已久的專輯被迫叫停，心情隨之陷入谷底，身心飽受煎熬之時，Justin再次出現並陪伴她接受治療，兩人患難見真情，發展成為戀人。



Elva直言當時被Justin的一句說話感動，他是一個男人，可以依靠他。並感激男友兩年來的照顧，坦言若沒有他，未必可以克服身心障礙，更直言有衝動想為男友生孩子，共同組織家庭，默認對方是「對的人」！Elva的經理人對有關秘密結婚、未婚懷孕的傳聞一律否認，只表示早前Elva健康亮紅燈時，Justin一直在其身邊無微不至地照顧，給予心靈上的扶持，因此Elva選擇公開戀情，作為最好的生日禮物。



對於Elva公開新戀情，舊愛柯震東透過社交網送祝福，上載一張有「亞」字的圖片，並留言：「一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有甚麼好罵的？正能量一點吧！」為發展忘年戀而備受議論的Elva護航。



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