40分鐘作首歌！田亞霍令黃鴻升刮目相看

台灣歌手田亞霍相隔逾兩年，八月發行了第二張全創作個人專輯《UNHERO》，擺脫過去的稚氣，將當前的人生觀和對年輕世代的想法創作發聲。這張全創作專輯讓主持人黃鴻升（小鬼）也刮目相看，田亞霍說自己寫歌算快，自言順利的話，40分鐘就可以完成一首詞曲創作，他說：「《有個孩子》是這張專輯唯一一首在講自己的歌，有點自我介紹的概念，歌詞有寫到缺乏父愛，介意私事被寫入歌詞？那是寫歌為了押韻，家裏的事都大概帶過而已。」



田亞霍說新專輯中其他歌都是取材發生在身邊朋友身上的事情，我的朋友常會被寫進歌裏，這次專輯中他很喜歡《我累了你淚了嗎》，他說：「這首是寫發生在我身邊的真實故事，我兩個好朋友，他們在一起6、7年，然後有一天一方劈腿了，我是從受傷的一方去看這件事情，陷入很愛對方，卻又不想原諒對方的掙扎。」問到這一對朋友，知道自己的故事被寫入歌詞嗎？他笑說：「可能還不知道。」黃鴻升亦講笑說怕田亞霍的朋友會愈來愈少。隨後田亞霍現場獻唱《我》時，再被追問是寫給那個朋友時，田亞霍搖手說：「別別別，別這樣！挖坑給我跳啊？」



以前因翻唱歌曲而走紅的田亞霍，被問現在終於成為田亞霍了，現在做自己要做的事，是否更加辛苦？他說：「不過我比較喜歡現在這樣子，因為可以把自己想要訴說、想表達的，告訴喜歡聽你音樂的朋友，我覺得這點很重要，你同時也可以鼓勵他們，當有一天你自己發生的事情被寫在一首歌裏，你會很感動，你會覺得這個人好像很懂你，你會覺得被認同，我覺得如果我的歌能夠達到這樣的效果，我會很開心。」



而另一首《不想長大》，他稱自己正處於不小不大的臨界點，其實並沒有不想長大的意思，指這是很多人的心聲，他覺得小時候可能急着長大，可是長大後卻發現世間的險惡，發現同之間的勾心鬥角，就會覺得以前好單純。

---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。