超時罰款過百萬　容祖兒尾場騷唱足4粒鐘

天后容祖兒（Joey）在紅館共舉行19場的《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》來到尾場，吸引不少圈中人包括欣宜、周汶錡、狄波拉、蘇永康夫婦、溫碧霞、黃偉文、及林超賢來捧場，現場觀眾氣氛High爆，祖兒更高呼：「你哋嗌幾多，我就唱幾大力，今晚早啲開騷，晏啲收工，橫掂聽日唔使開工。」果然講到做到，8時35分開騷，祖兒又唱又跳4小時，唱到凌晨12時35分才結束，連之前18場的超時罰錢 ，保守估計超過百萬。



祖兒Encore演唱《美麗在望》，表示歌迷和她走過20年，感覺好似尋日發生一樣，因紅館大鐘已經凌晨12時，她笑住叫大家可以走先，台下歌迷高呼不走，她笑言：「咁我就放心繼續唱，依家係消夜菜單，畀我唱埋今晚，喺17年、19年開騷，我應承大家我3年之內再開騷。」說罷全場觀眾興奮狂叫，而祖兒為尾場觀眾送上特別Ending，邀請整個演出團隊上台演唱最後一首歌《我的驕傲》。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

