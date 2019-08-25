針灸開聲成頸瘀痕　祖兒預告下次再破紀錄

天后容祖兒（Joey）完成在紅館共19場的《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會，祖兒尾場唱足4小時，她透露5月時開始病，病到8月3日母親生日因失聲唱不到生日歌，之後從南京請醫師來一早一晚針灸：「近鏡睇我條頸係針到瘀晒，經調理後係好啲，加埋大家嘅力量給力，最終令自己完成呢個壯舉。」



講到第一場舞台機關出現故障，宣布「補場」決定是否問準老闆楊受成？祖兒坦言：「老實講我唔敢自把自為，我其實喺台下已經崩潰咗，三條青筋出晒額頭上面，冇諗過有咁情況，以為用5、6分鐘搶救到啲機件問題，但原來係唔得，因個騷好複雜，係連總綵排都排唔切。」今次開到19場，下次再突破場數？祖兒謂：「如果我能力做得到，再過多幾年4張幾都會繼續做，我會努力保養自己把聲，唔會同古巨基飲酒，免得佢又笑我，但佢又講得好好笑。」



學友做嘉賓全靠健身教練



過去19場的星級嘉賓祖兒表示都是親自邀請，第一次請到張學友，是因大家都跟同一個健身老師，有次見到學友哥哥，本身怯怯地不敢說，反而是健身老師忍不住幫她先開口，學友亦一口答應。她謂：「好多我仰慕嘅巨星都好錫我，唔知我前世做咗咩好事，大家都咁錫我。」



爆古天樂有個紅館



問到如何氹得古天樂做嘉賓唱《今期流行》？祖兒笑謂：「我覺得佢自己本身都有個紅館夢，當然我同佢嘅友情，都超乎我想像，佢係咁錫我，每年佢生日都被佢邀請，所以先大膽開口請佢，佢嗰日仲係病，點知上台就龍精虎猛，佢一上台就衝去觀眾到狂握手，佢呢種係超脫表現嚟。」



另外張敬軒做嘉賓外，每場更任祖兒的調音師，她謂：「佢開頭第一場嚟係充當觀眾，點知舞台出事，佢就每日都嚟紅館幫忙調教靚聲（阿Sa踢爆你好多人追？）唉，其實邊都有啫…唔係冇，佢講多咗，報大數啫。（咁即係都有啦？）咁一、兩個都有啩！（你4字頭啦?）你同我定，今次係第一次咁多男士（Fans）同我講I love you。」



講到前度男友劉浩龍在IG爆粗鬧何韻詩，又用她名字作車牌一事？祖兒則言其他事沒有回應，總之錫她的人都有來捧場 。



---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

