家庭旅遊遇雷暴　莫家淦大仔冇得玩喊晒口

藝人莫家淦（Keith）與太太今年5月尾再度榮升父母，連月來太太為照顧兩個囝囝勞心勞力，Keith為咗報答太太，近日就趁住對方生日，專誠喺香港訂酒店安排小旅行，一家四口玩餐飽！Keith表示：「今次係細仔出世以嚟，第一次一家人咁出去玩，但始終佢仲細，去台灣都太遠，所以就同埋一大班親戚，近近地喺白沙灣租酒店玩吓水。不過期間有日因為雷暴，大仔冇得游水搞到喊晒口，算係有啲美中不足。」



至於問到照顧細仔嘅近況，Keith就大讚大仔莫朗翹（Keanu）幫得手，非常愛錫細佬，又指細仔已識得認人：「太太去游水嗰陣我幫手睇住細仔，點知太太行開冇耐佢就開始喊，喊足九個字，喊到太太返嚟一抱佢就即刻唔喊，佢已經識得認住媽媽。」另外，佢又透露早前在家因為忙於照顧囝囝，未能即時接電話，點知因為咁錯失工作機會，令佢大感可惜。



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