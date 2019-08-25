迪士尼博覽會　「蜘蛛仔」首回應離開MCU一事

迪士尼博覽會D23昨日繼續於加州舉行，多位紅星為新作現身宣傳。其中「蜘蛛仔」Tom Holland亦有現身，並首度回應迪士尼索尼因傾唔掂數分家一事。為動畫新作《Onward》現身的他被問及脫離MCU（漫威電影宇宙）一事，他說：「基本上，我們已製作了五部出色的電影，這是了不起的五年。我有過很好的回憶。誰知道未來會怎樣？」Tom表示知道的就是會繼續演蜘蛛俠一角，相信他們選擇怎樣去做都會過癮。他表示有信心他們會找到一個新路向會令《蜘》片更有型。



而宣傳完新作準備離開舞台時，Tom說：「過去一周好瘋狂，但我想你們知道我打從心底好慶幸。」之後他更quote師傅「鐵甲奇俠」Tony Stark在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的金句向台上粉絲示愛：「And I love you 3,000！」即冧爆全場！



除了「蜘蛛仔」之外，漫威來年重頭戲《永恆族》（The Eternals）的一眾影星包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、莎瑪希爾（Salma Hayek）與及韓國男星馬東鍚等都有站台宣傳。其中更公布《權力遊戲》（Game of Thrones）男星Kit Harington加盟飾演黑武士一角。

