菊梓喬九展騷順利完成　緋聞男友張景淳冇影

歌手菊梓喬（Hana）在九展舉行一連兩場首次「只想與你在一起」個人演唱會，首場以一身高貴公主造型登場，甫出場就話開騷令她以為是發夢：「唔相信係事實，上台前仲叫工作人員打自己證實係真嘅。」



個唱嘉賓有同唱片公司的師弟古家峯（Johnny），兩人合唱了《欲言又止》，Hana表示：「呢首歌係同王浩信合唱嘅，一直未有機會唱Live，知道好多人想聽，所以就特登請師弟Johnny幫手完成心願。」另外一位嘉賓是周柏豪，Hana又說：「自己第一次做演唱會嘉賓就係柏豪一個內地演唱會，今次自己演唱會可以請返柏豪合唱《一事無成》，好開心。」



Hana一共有四個造型，包括公主、結他Rock妹Look，還有兩套平日甚少着的短裙造型，大騷長腿之餘，更大顯苦練而成的舞技，她說：「本身四肢唔係咁協調，平衡力又差，要喺短時間訓練跳舞，係好大嘅挑戰，多謝排舞師，同埋大家嘅支持。」



她為第一晚比較緊張忙亂而表抱歉，未有時間一一道謝打招呼：「真的感謝所有到場支持嘅朋友，希望大家都喜歡呢個演唱會，知道自己仲有好多不足嘅地方，睇到大家令人感動嘅燈海，明天會繼續努力。」而到場的圈中好友，包括連詩雅及傳因遭唱片公司「雪藏」、令該九展檔期由Hana頂替的胡鴻鈞，而曾傳緋聞的張景淳，自男方和呂慧儀傳拍拖，遭Hana「Unfollow」後，似乎友情不再，故未見張景淳捧場。



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