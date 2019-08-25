林煐岷金東賢互餵蛋撻　AB6IX望來港拍MV

韓國新人男團AB6IX昨晚在亞洲國際博覽館Runway 11舉行粉絲見面會，五子在晚上7點左右現身，隨即唱出《Absolute》揭開序幕，成員朴祐鎮因為腳傷而坐着完成演出，沒有參與舞蹈部分。



五子之後坐下與粉絲打招呼，成員逐一用韓文作自我介紹，朴祐鎮則有用廣東話說「大家好」，隊長林煐岷表示能來到香港見粉絲很開心，而朴祐鎮就大讚粉絲的尖叫聲很厲害，短短幾秒鐘已感受到大家的熱情。



其後主持向成員介紹多個香港的觀光勝地及特色美食，包括赤柱市集、半山扶手電梯、蘭桂坊、蛋撻及幻彩詠香江等，曾以小分隊MXM身份來港的林煐岷與金東賢表示好像曾在香港去過類似半山扶手電梯的地方，而田雄就表示看過韓片《盜賊門》中在香港拍攝的場面，覺得香港是很帥氣的城市，大輝則指看過女團MAMAMOO在香港拍攝的MV，大讚香港的夜景很美麗，希望下張專輯的MV可以來港拍攝。



​當螢幕出現蘭桂坊時，台下粉絲紛紛用韓文大叫「唔可以」，成員即表現一頭霧水，朴祐鎮問台下粉絲：「點解？蘭桂城係咩地方？」當知道蘭桂坊是夜店和酒吧林立的地方後，大輝就說：「雖然我係歌手，但我唔鍾意去夜店，音樂播得太嘈。」當主持解釋蘭桂坊亦有不少街頭表演的地方，金東賢就自爆曾做過街頭表演，當時十分緊張。而講到蛋撻時，朴祐鎮就指他們已在後台吃過，大讚好食，更在台上再食過，並即席學用廣東話講「食到舔舔脷」，林煐岷與金東賢更以合巹交杯的姿勢互餵蛋撻，並用廣東話講：「係愛呀，哈利。」場面爆笑。



​五子唱出《Breathe》及《Welcome to My Hollywood》後，便再進行遊戲環節，成員要回答朴祐鎮虎牙的位置、林煐岷在第一次V App直播所穿的褲子顏色及田雄最有自信的身體部位等問題，當田雄指最有自信的部分是腹肌時，台下粉絲便立即要求田雄即場騷肌，其後更有粉絲起哄叫朴祐鎮一齊晒肌，但二人就賣關子，指要留待下次來港開演唱會時才給大家看腹肌。之後成員要在限時95秒中完成吹水泡、跳過障礙物、跳繩及估單字等任務，最後成員通過。



而AB6IX表示在香港度過了很愉快的時間，演出時聽到大家的歡呼聲令他們感到很幸福，又承諾會快點再來香港見粉絲。