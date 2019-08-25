唔買香港樓！鄧梓峰投資海外物業

藝人鄧梓峰（十郎）日前接受電台節目主持人訪問，分享90年代曾於中環開設樓上舖代理美國漫畫和售賣限量周邊產品的經歷：「當時我哋分別喺香港批發美國漫畫書同售賣漫畫卡、公仔、紀念版銅像等特別嘅周邊產品。不過當時美國漫畫電影未普及，鍾意漫畫公仔嘅人仲係小眾，市場唔大，需要依靠批發漫畫書為生。可惜三年後，美國出版商卻收回咗我哋喺香港批發權，惟有迫不得已結業。」結業後，十郎一直忙於幕前娛樂工作，所以放下做生意的念頭，直到2008年開始與拍檔經營兒童教學中心至今。十郎坦言兒童興趣班都有分淡旺季：「暑假忙到馬不停蹄，直至九月受開學影響，人數會驟減，而十月中報名人數又會開始增加。」



被問到個人的投資習慣？十郎承認自己是一名保守的投資者：「自己曾經就讀金融及會計系，對投資股票和債券略識一二。債券會固定派息，而且自己係債主，確保能夠收番本金，係較『穩陣』派，所以我都偏向投資債券。相反，股票受全球因素影響，需要好多時間留意市場走勢，所以自己只會投資長期股票而唔會短炒。」至於物業投資方面，十郎表示選擇投資海外物業，因為香港樓市升幅不太合邏輯，感覺購買香港物業相對不太划算。



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