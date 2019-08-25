粉絲搞「冰火」生日P　李幸倪感動眼濕濕

早前推出全新國語專輯《浮世繪》的「實力小天后」李幸倪（Gin Lee）於本月26日生日，最近她已與家人到冰天雪地的地方慶生。在放假前，近百位粉絲就為她搞火鍋生日會預祝，今年以「冰火」雙重慶祝，認真難忘。



Gin Lee的歌迷集結了追隨她入行十年的照片在生日會上播放，表白對她的愛有增無減，並將海外粉絲的祝賀帶到現場，最後螢幕上打出一句：「永遠不變是我們愛您！」有些更帶埋子女來參加。Gin Lee回想樂壇路，看到很多粉絲一直支持自己，還有不少新面孔加入，又買專輯支持，再加上粉絲現場大合唱生日歌，令她感動得幾度眼濕濕，並說：「看到片段，聽到你哋嘅歌聲，我真係好感動又震撼，今日除咗我感受難忘，希望你們都開心，我會繼續做好音樂，繼續陪伴大家。」



Gin Lee還與歌迷一起玩「對望唔眨眼」遊戲，結果是壽星女先眨眼，粉絲笑言能夠近距離見到偶像，當然眼都唔眨啦！





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