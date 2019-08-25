同梁奕藍分手！蘇慧恩喊到跪地

由歌手梁奕藍（Hayden）、蘇慧恩（Ophelia）、梁皓婷、黃淑瑩主演的慈善音樂劇《慧藍的告白》在九展公演，劇目希望勉勵大家就算經歷任何挫折，就算在意外中傷殘也不要放棄生命，努力向自己的夢想和目標邁進。音樂劇講飾演外訪記者的Hayden與扮演新聞主播的Ophelia，本為一對感情好好的情侶，怎料因Hayden被委派去伊拉克當戰地記者，二人因而爭執，最後Ophelia受不起每天擔驚受怕，Hayden又遲遲堅持不肯回去，結果提出分手，演出時，Ophelia表示爆喊流出真眼淚，而且喊到跪地。



及後Hayden因意外雙腳癱瘓，遇上救他一命，由梁皓婷Shadow（飾演華僑商人女兒），藉着Shadow的鼓勵和支持，Hayden終於康復並返港，報館安排由黃淑瑩Fion（飾演女看護）負責照顧Hayden起居飲食。因為Hayden自覺不想連累任何人，所以沒有選擇與Ophelia復合，也沒有接受喜歡上他的Fion，反而成為了一個音樂家，並到處做演講，分享在戰地多年及傷殘的經歷。

---------------

立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。